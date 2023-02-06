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رئيس الوزراء يدين جريمة الاحتلال في أريحا ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا

الإثنين 06 فبراير 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يدين جريمة الاحتلال في أريحا ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا



رام الله / سما /

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، جريمة قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، والتي اسفرت عن ارتقاء خمسة شهداء.

وطالب اشتية، الأمم المتحدة بتوفير الحماية لشعبنا، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.

وقال: بشعور من القدرة على الإفلات من العقاب، وبدافع الرغبة بممارسة القتل، وفق عقيدة تصوغ فكر وسلوك الجناة، يواصل جنود الاحتلال ارتكاب المجازر، بحق أبناء شعبنا العزل، في مشهد يعيد إلى الأذهان، الجرائم البشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد أهلنا في المدن والقرى والبلدات عام 48.

وعزى رئيس الوزراء عائلات الشهداء، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

#رئيس الوزراء #محمد اشتية #أريحا

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