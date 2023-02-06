  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شباب رفح يُعلق مشاركته في الدوري بسبب الجمهور

الإثنين 06 فبراير 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يُعلق مشاركته في الدوري بسبب الجمهور



رفح / سما /

أعلن نادي شباب رفح عدم خوض مباريات الدوري بدون جمهوره تطبيقاً لقرار اتحاد كرة القدم باشتكمال الأسابيع المتبقية من الدوري بدون جمهور.

ويعتبر هذا القرار تصعيداً كبيراً سيضع كل الأطراف في أزمة جديدة حال طبق شباب رفح قراره الذي أعلن عنه عقب اجتماع طارئ لدراسة قرار اتحاد كرة القدم.

وأعرب شباب رفح عن صدمته من تلقي القرار عبر وسائل الإعلام بدون عقد إجتماع أو التشاور مع رؤساء الأندية أو الإلتقاء معها كما صرح أكثر من مسئول من أعضاء الإتحاد.

وأضاف شباب رفح أن قرار اتحاد الكرة أثبت تعرضه لسلسلة من الضغوطات الإعلامية والإدارية من أندية منافسة بهدف الوصول إلى هذه النتيجة على حد وصفه.

واتهم شباب رفح اتحاد الكرة بالرضوخ لمطالب بعض الأندية بإقااة لجنة الحكام في هذا التوقيت، وهو مااعتبره إدانة للحكام أنفسهم

وجاءت قرارات شباب رفح نصاً كما يلي: “وبناءً على هذه المعطيات و غيرها التي لم نذكرها و تؤكد أن خلفية إتخاذ القرار هو الرضوخ للإبتزاز و الضغط بما يخدم أندية معينة لإرضائها و ليس لمصلحة عليا فقد قرر مجلس إدارة نادي شباب رفح الرياضي أنه لن يلعب بدون جمهوره المحترم الواعي كون الجماهير هي متعة كرة القدم و أن النادي على إستعداد لتحمل كافة المسئوليات القانونية و الإدارية عن جماهيره وفق اللوائح المنظمة و القوانين حيث سبق تخسير الفريق إداريًا أمام الأشقاء نادي شباب خانيونس و قد تم إحترام قرار الإتحاد .

كما قرر مجلس الإدارة سلسلة من الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها و الإعلان عنها لاحقًا.

#شباب رفح #دوري الممتازة

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

صحيفة عبرية: نتنياهو يرفض طلبا لملك الأردن

صور : أكثر من 1500 قتيل وآلاف المصابين بزلزالين ضربا تركيا وسورية

زاخاروفا تعلق بثلاث كلمات على تصريحات بينيت: وشهد شاهد من أهله

كتيبة مخيم عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب

مصر.. مرض خطير يودي بحياة أحد أبرز رجالات السيسي!

أول تعليق من هنية على جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا ..

الأخبار الرئيسية

بينهم شقيقان.. الكشف عن اسماء شهداء أريحا وهذا ما جاء في بيان لجيش الاحتلال ..

image_processing20230206-291924-xummvs

اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا

1

صور : أكثر من 1500 قتيل وآلاف المصابين بزلزالين ضربا تركيا وسورية

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

بن غفير يوعز بهدم مبنى يسكنه 100 فلسطيني في القدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم