شباب رفح يُعلق مشاركته في الدوري بسبب الجمهور

رفح / سما /

أعلن نادي شباب رفح عدم خوض مباريات الدوري بدون جمهوره تطبيقاً لقرار اتحاد كرة القدم باشتكمال الأسابيع المتبقية من الدوري بدون جمهور.

ويعتبر هذا القرار تصعيداً كبيراً سيضع كل الأطراف في أزمة جديدة حال طبق شباب رفح قراره الذي أعلن عنه عقب اجتماع طارئ لدراسة قرار اتحاد كرة القدم.

وأعرب شباب رفح عن صدمته من تلقي القرار عبر وسائل الإعلام بدون عقد إجتماع أو التشاور مع رؤساء الأندية أو الإلتقاء معها كما صرح أكثر من مسئول من أعضاء الإتحاد.

وأضاف شباب رفح أن قرار اتحاد الكرة أثبت تعرضه لسلسلة من الضغوطات الإعلامية والإدارية من أندية منافسة بهدف الوصول إلى هذه النتيجة على حد وصفه.

واتهم شباب رفح اتحاد الكرة بالرضوخ لمطالب بعض الأندية بإقااة لجنة الحكام في هذا التوقيت، وهو مااعتبره إدانة للحكام أنفسهم

وجاءت قرارات شباب رفح نصاً كما يلي: “وبناءً على هذه المعطيات و غيرها التي لم نذكرها و تؤكد أن خلفية إتخاذ القرار هو الرضوخ للإبتزاز و الضغط بما يخدم أندية معينة لإرضائها و ليس لمصلحة عليا فقد قرر مجلس إدارة نادي شباب رفح الرياضي أنه لن يلعب بدون جمهوره المحترم الواعي كون الجماهير هي متعة كرة القدم و أن النادي على إستعداد لتحمل كافة المسئوليات القانونية و الإدارية عن جماهيره وفق اللوائح المنظمة و القوانين حيث سبق تخسير الفريق إداريًا أمام الأشقاء نادي شباب خانيونس و قد تم إحترام قرار الإتحاد .

كما قرر مجلس الإدارة سلسلة من الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها و الإعلان عنها لاحقًا.