قرار صارم لاتحاد الكرة بشأن الحكام

غزة / سما /

كشف اتحاد كرة القدم عن قرار إعفاء لجنة الحكام من مهامها، ويكون مجلس إدارة الاتحاد المكلف بتولي مهمة الإشراف على التحكيم خلال الجولات المقبلة من الدوري.

ويعتبر هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها اتحاد الكرة قرارات بهذا الحجم على إثر تداعيات الأزمة التي أعقبت مباراة شباب رفح والشجاعية في الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد قرر استكمال مباريات الجولات الخمسة المتبقية من الدوري بدون جمهور حفاظاً على عدم تكرار أعمال الشغب في الفترة الحالية.

وسيعلن اتحاد الكرة الجدول الجديد لمواعيد المباريات المتبقية من الدوري خلال الساعات القادمة.