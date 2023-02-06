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اتحاد الكرة يتخذ القرار الرسمي لاستكمال الدوري في غزة

الإثنين 06 فبراير 2023 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يتخذ القرار الرسمي لاستكمال الدوري في غزة



غزة / سما /

قرر اتحاد كرة القدم رسمياً استكمال مباريات بطولة الدوري الممتاز بدون جمهور بعد التشاور مع الجهات الأمنية قبل 5 أسابيع على نهاية البطولة.

وجاء قرار اتحاد الكرة بعد أيام على المباحثات مع عدة أطراف لعدم انزلاق الأزمة الجماهيرية التي أعقبت مباراة شباب رفح والشجاعية في الجولة الماضية.

وقال اتحاد الكرة في تصريح مقتضب إن مجلس إدارة الاتحاد سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة وتقييم الحالة الميدانية لتداعيات الأزمة في الفترة الحالية.

وأضاف الاتحاد أن لجنة المسابقات ستعلن عن جدول مباريات الجولة الثامنة عشرة خلال الساعات القادمة.

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