أسطورة ليفربول: هالاند اختار الفريق الخطأ!

أثار جيمي كارجر أسطورة ليفربول جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وجهة نظره حول انتقال إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي، مشيراً إلى أن المهاجم النرويجي اختار الفريق الخطأ.

ويرى جيمي كارجر أن أسلوب لعب إيرلينج هالاند لا يتناسب بتاتاً مع فلسفة مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، كما أوضح أن كلا الطرفين متضرران من ذلك.

وأثارت تصريحات كارجر سخرية العديد من عشاق الكرة الإنجليزية حول العالم، لأن هالاند يقدّم موسم استثنائي على جميع الأصعدة، حيث أحرز 31 هدفاً خلال 27 مباراة خاضها في مختلف البطولات حتى الآن، منها 25 هدفاً في الدوري الإنجليزي فقط.

لكن نجم ليفربول السابق يعتقد أن غزارة هالاند التهديفية لا تعكس أبداً نجاح الصفقة، لأن مانشستر سيتي يعاني هذا الموسم على صعيدي الأداء والنتائج، وأحرز الفريق نفس عدد الأهداف الذي سجّله في الموسم الماضي خلال نفس الفترة.

وقال جيمي كارجر لشبكة سكاي سبورت “شعرت أن هذا الموسم لم نشهد سوى 60% فقط من هالاند، هذه ليست الطريقة التي يلعب بها مانشستر سيتي. لقد أتى اللاعب من دورتموند، وهناك يلعبون بالهجوم المضاد والانتقال بشكل سريع من نصف ملعبهم إلى نصف ملعب الخصم بإيقاع سريع”.

وتابع “هنا في مانشستر سيتي لم تعد ترى ذلك في هالاند، من المحتمل أنه اختار النادي الخطأ. سجل هالاند 25 هدفاً في الدوري الإنجليزي، لكن السيتي لديه نفس عدد أهداف الموسم الماضي، والمشكلة أنهم استقبلوا المزيد من الأهداف”.