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الرئاسة تدين الجريمة الإسرائيلية الجديدة في أريحا

الإثنين 06 فبراير 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين الجريمة الإسرائيلية الجديدة في أريحا



رام الله / سما /

 أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر في أريحا، فجر اليوم الإثنين، وأسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين.

وأكدت الرئاسة، أن ارتكاب هذه الجريمة في أريحا يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ماضية في مسلسل الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

واعتبرت الرئاسة أن جريمة قوات الاحتلال في أريحا، تحد لكل الجهود الدولية التي بُذِلت خلال الأيام الماضية لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وجرائمه، يشجعه على ارتكاب المزيد من المجازر ضد شبعنا.

ودعت المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف تصعيدها الخطير، وتجنيب المنطقة مزيدا من العنف والتوتر، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

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