نتائج الفحوصات الأولية لإصابة كورتوا قبل مونديال الأندية

وكالات / سما /

ظهرت نتائج الفحوصات الأولية للبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني بعد تعرضه لإصابة أمس خلال مواجهة ريال مايوركا.

يستعد ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لمواجهة نظيره النادي الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب بعد غد الأربعاء.

تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن الفحوصات التي تعرض لها حارس النادي الملكي بعد غيابه عن مواجهة ريال مايوركا والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد بعد تعرضه للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل اللقاء.

أشارت الصحيفة الكبرى إلى أن الحارس مُهدد بالغياب عن مباراتي الفريق في مونديال الأندية، بجانب عدم لحاقه بمواجهة ليفربول الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف فبراير الجاري.

كان النادي الأهلي، حقق انتصارا صعبا على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وصل النادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه، كأول فريق عربي وأفريقي يحقق ذلك.

لم يتعرض النادي الأهلي لأي خسارة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر خلال 22 مباراة، قبل مواجهة ريال مدريد، الأربعاء المقبل.