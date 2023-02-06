فيديو.. هاري كين يقود توتنهام لفوزٍ مثير على مانشستر سيتي في الدوري

نجح توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي بهدفٍ نظيف في قمة مباريات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستضاف توتنهام هوتسبير منافسه الصعب مانشستر سيتي على ملعبه، ونجح رجال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في تحقيق الفوز لتفويت فرصة تقليص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر أرسنال.

وكان المتصدر أرسنال قد تعرض للخسارة أمام إيفرتون بهدفٍ نظيف هذا الأسبوع، ولكن الوصيف مانشستر سيتي أهدر فرصة تقليص الفارق بخسارته أمام توتنهام بنفس النتيجة.

وأحرز توتنهام هوتسبير هدف اللقاء الوحيد عبر نجمه وهدافه التاريخي هاري كين بالدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من الدنماركي هويبيرج.

وتعرض المدافع الأرجنتيني روميرو للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد عرقلته للإنجليزي جاك جريليش بالدقيقة 87.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد توتنهام للنقطة 39 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 45 في المركز الثاني.