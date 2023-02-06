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فيديو.. برشلونة يكتسح إشبيلية ويُعزز صدارته للدوري الإسباني

الإثنين 06 فبراير 2023 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يكتسح إشبيلية ويُعزز صدارته للدوري الإسباني



وكالات / سما /

تمكن فريق برشلونة من الفوز على مُنافسه فريق إشبيلية بنتيجة 3-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو قد بدأ عن طريق الظهير المُخضرم خوردي ألبا في الدقيقة 58 بعد تمريرة بينية رائعة من فرانك كيسي.

وعزز الشاب جافي تقدم برشلونة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 70 بعد لعبة رائعة من زميله رافينيا ليُترجمها لهدفٍ جميل في مرمى الأندلسيين.

ونجح جوردي ألبا في صناعة الهدف الثالث لزميله رافينيا في الدقيقة 78، لينتهي اللقاء بفوزٍ مُثير للكتلان على أرض ملعبهم التاريخي.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط للنقطة رقم 53، ليُوسع الفارق بينه وبين أقرب مُلاحقيه ريال مدريد لـ 8 نقاط مُستغلاً تعثر الميرنجي أمام مايوركا.

وتجمد رصيد إشبيلية بعد الخسارة في مُباراة اليوم عند النقطة رقم 21 يحتل بهم المركز السادس عشر.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد فياريال يوم الأحد المُقبل على أرض ملعب لاسيراميكا، فيما سيستضيف إشبيلية على أرض ملعبه رامون سانشيز بيزخوان مع مايوركا يوم السبت.

#برشلونة #إشبيلية #الدوري الإسباني

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