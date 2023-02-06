نقابة المحامين تعلن الحداد العام وتعليق العمل الشامل

رام الله / سما /

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم والمدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة في كافة المحافظات طيلة اليوم الاثنين.

وجاء قرار نقابة المحامين، حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا بالجريمة التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال، صباح اليوم في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وأعلنت قوات الاحتلال صباح الاثنين، اغتيال مجموعة مقاومين، زعمت أنها تنتمي إلى حركة "حماس" في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا.

وقالت القناة السابعة العبرية؛ إن جيش الاحتلال أكد اغتيال عدد من المقاومين خلال عملية عسكرية في أريحا.

فيما قالت قناة "كان" العبرية؛ إن عدد الشهداء الذين تم اغتيالهم في عقبة جبر وصل إلى 7.

وبحسب جيش الاحتلال، فإنه قام باغتيال الشابين اللذين حاولا تنفيذ عملية إطلاق النار على مفترق "ألموج" قبل أسبوع ونصف، يعملان ضمن خلية تنشط في مخيم عقبة جبر في أريحا.

ويأتي هذا الإعلان الإسرائيلي بعد تسعة أيام من حصار مدينة أريحا.