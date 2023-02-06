الرئيس عباس يعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال

رام الله / سما /

عزى الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، بضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

وأعرب الرئيس في برقية التعزية، عن التضامن التام مع تركيا في هذه الكارثة الطبيعية المؤسفة.

وتقدم الرئيس عباس، للرئيس أردوغان وللحكومة والشعب التركي، ولعائلات الضحايا، بأحرّ التعازي القلبية والمواساة الأخوية؛ سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء، وأن يحفظ تركيا وشعبها بخير وسلام وازدهار.

كما تقدم بالعزاء، لرئيس جمهورية سوريا بشار الأسد، مقدمًا برقية تعزيه له بضحايا المجزرة، ومعربًا عن تضامن دولة فلسطين مع سوريا في هذا المصاب الجلل.