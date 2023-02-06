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حماس تُعزّي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا

الإثنين 06 فبراير 2023 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تُعزّي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا



غزة / سما /

عزّت حركة حماس صباح اليوم الإثنين، في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، سائلةً الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأعربت حركة حماس في تصريح لها، عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهوريتي تركيا وسوريا الشقيقتين في ضحايا حادث الزلزال الأليم، الذي خلّف عدداً من القتلى والجرحى والمصابين والخسائر المادية.

وقالت: "نشارك تركيا وسوريا الشقيقتين ألم هذا المصاب المُفجع، ونعبّر عن تضامننا الكامل معهما، داعين الله تعالى لهما بالحفظ والسلامة من كلّ مكروه وسوء".

يذكر أنّ المئات أكثر من 500 شخص لقوا مصرعهم، وأصيب المئات، فجرًا، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجات، وخلف دمارًا هائلًا في الممتلكات.

#حماس

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