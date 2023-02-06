إغلاق بحر غزة أمام حركة الصيادين بسبب الأحوال الجوية

غزة/ سما /

أعلنت نقابة الصيادين، وقف حركة الصيد وإغلاق دخول البحر نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب الأمواج، صباح اليوم حتى إشعار آخر.

ودعت النقابة في بيان صحفي الصيادين لأخذ كافة التدابير اللازمة بتأمين مراكبهم ومعداتهم البحرية، في ظل توقعات دائرة الأرصاد بأن يصل ارتفاع الأمواج في بعض الفترات ما بين 5-6 أمتار اليوم وغداً.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق، مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية تمتد مع ساعات الظهيرة الى بقية المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات.