  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إغلاق بحر غزة أمام حركة الصيادين بسبب الأحوال الجوية

الإثنين 06 فبراير 2023 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق بحر غزة أمام حركة الصيادين بسبب الأحوال الجوية



غزة/ سما /

أعلنت نقابة الصيادين، وقف حركة الصيد  وإغلاق دخول البحر نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب الأمواج،  صباح اليوم حتى إشعار آخر.

ودعت النقابة في بيان صحفي الصيادين لأخذ كافة التدابير اللازمة بتأمين مراكبهم ومعداتهم البحرية، في ظل توقعات دائرة الأرصاد بأن يصل ارتفاع الأمواج في بعض الفترات ما بين 5-6 أمتار اليوم وغداً.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق، مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية تمتد مع ساعات الظهيرة الى بقية المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

صحيفة عبرية: نتنياهو يرفض طلبا لملك الأردن

زاخاروفا تعلق بثلاث كلمات على تصريحات بينيت: وشهد شاهد من أهله

كتيبة مخيم عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب

مصر.. مرض خطير يودي بحياة أحد أبرز رجالات السيسي!

صور : مئات القتلى جراء زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب تركيا وسوريا

صحيفة عبرية: نتنياهو ناقش مع ملك الأردن تدشين خط سكك حديدية من حيفا إلى السعودية

الأخبار الرئيسية

بينهم شقيقان.. الكشف عن اسماء شهداء أريحا وهذا ما جاء في بيان لجيش الاحتلال ..

image_processing20230206-291924-xummvs

اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا

1

صور : مئات القتلى جراء زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب تركيا وسوريا

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

بن غفير يوعز بهدم مبنى يسكنه 100 فلسطيني في القدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم