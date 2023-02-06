رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس"، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها، تصريحات الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه اجتماعًا للأجهزة وقوى الأمن، والتي أكد فيها الإجراءات والقرارات التي اتخذتها القيادة لحماية حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية.

كما تناولت الصحف الثلاث، قرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على 45 دونمًا في دير إستيا غرب سلفيت.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- الرئيس يترأس اجتماعًا للأجهزة وقوى الأمن

- مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: الأزمة المالية مركبة

- الاحتلال يواصل حصار أريحا ودعوات مقدسية للرباط في "الأقصى"

- الرئيس يعزي بوفاة الأديبة والشاعرة مي الصايغ

- الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لدفع رواتب المتقاعدين عن شهر كانون الثاني

- تشغيل أول قسم لقسطرة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

- "الخارجية" تتابع الأنباء بشأن غرق قارب قرب جزيرة ليروس اليونانية

- تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد علي في القدس

- القواسمي: قرارات القيادة دخلت حيز التنفيذ ولا تراجع عنها

*"الأيام":

- قرار بالاستيلاء على 45 دونمًا في دير إستيا، والمستوطنون يستهدفون مساحات واسعة

- الرئيس يؤكد مواصلة العمل بقرارات القيادة بما يشمل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

- القـدس: الاحتلال يـستنفـر قـواتـه في البلدة القديمة واعتقال شابين

- القدس: بـن غفير يوعز بهدم مبنى في وادي قدوم يسكنه 100 مواطن

- حكومة نتنياهو تعيد إحياء خطة إقامة مستوطنة في "مطار قلنديا"

- منخفض جوي عميق يحل اليوم: رياح وبرودة وأمطار غزيرة وزخات من البرد

- محكمة الاحتلال تصادق على هدم منـزل الشهيد الجعبري في الخليل

- صحيفة عبرية: نتنياهو رفض طلبًا للعاهل الأردني بشأن موظفي الأقصى

- الصيـن تعـرب عـن احتجـاجهـا الشديـد علـى هجوم أميركي على منطاد مدني غير مأهول

- موقع أميركي: تطبيع السودان مع إسرائيل هش وسيستغرق بعض الوقت

* "القدس":

- الرئيس يترأس اجتماعًا لأجهزة وقوى الأمن

- إخطار بمصادرة 45 دونمًا غرب سلفيت

- بحث المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية في "مطار القدس"

- مصادر مطلعة تكشف لـ "القدس" عن الملفات التي ستقدم للمؤتمر الذي سيعقد في القاهرة حول المدينة المقدسة

- مخطط إسرائيلي لتحويل قرية تاريخية في الجولان إلى ميدان تدريب

- نتنياهو يتهم قادة المعارضة بالمسؤولية عن تهديدات ضده

- الفلبين تسمح للقوات الأميركية بالوصول إلى قواعد إضافية

- جماعات استيطانية تدعو لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى اليوم بمناسبة "عيد الشكر"