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وفيات بصفوف فلسطينيي مخيمات سوريا جراء الزلازل .. ماذا عن جاليتنا في تركيا ؟

الإثنين 06 فبراير 2023 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفيات بصفوف فلسطينيي مخيمات سوريا جراء الزلازل .. ماذا عن جاليتنا في تركيا ؟



رام الله / سما /

 توفي العديد من اللاجئين الفلسطينيين، الإثنين، جراء الزلزال الذي ضرب سوريا فجرًا.


وبحسب مصادر فلسطينية، فإن طفلتان هما الشقيقتان رغد ورهف ياسر قاسم (10 - 12 من العمر)، توفيتا جراء انهيار جدار عليهما في مخيم النيرب، فيما توفيت سيدة على الأقل وانتشل العديد من الجرحى من بين الأنقاض جراء سقوط 4 مباني في مخيم الرمل باللاذقية.

وتضررت العشرات من منازل اللاجئين الفلسطينيين في عدة مخيمات، بينما لم تسجل أي إصابات أو أضرار في مخيمات دمشق لبعدها عن مركز الهزة الأرضية.

في سياق متصل طمأن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الإثنين، أبناء شعبنا، أن الجالية الفلسطينية في تركيا بخير، ولا إصابات في صفوفهم، جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب الحدود بين سوريا وتركيا.

وأوضح السفير مصطفى، أن السفارة تواصلت مع أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف المدن التي تضررت جراء الزلزال، وأن جميعهم بخير.

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