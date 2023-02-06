أول تعليق من هنية على جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا ..

رام الله / سما /

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الإثنين، إن توالي القتل الذي يمارسه الاحتلال في الضفة الغربية سيكون وبالًا عليه.

وشدد هنية في تصريح صحفي له قبيل توجهه إلى العاصمة المصرية "القاهرة" لبحث الأوضاع ومحاولة تهدئتها، على أنه لن تنجح كل التدخلات الدولية أو الإقليمية في وقف المد الثوري لشعبنا، ولن ينعم العدو بالهدوء، والأيام سجال ما دام في شعبنا عرق ينبض. كما قال.

وأضاف تعقيبًا على ما جرى في مخيم عقبة جبر بأريحا: "ستبقى المقاومة هي سيدة الميدان رغم المجزرة البشعة، وستواصل الكتائب عملياتها مع كل الثوار من أبناء شعبنا حتى يندحر الغزاة عن أرضنا".

وتابع: "إن الأبطال في مخيم عقبة جبر قاتلوا حتى استشهدوا دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم، وسطروا ملحمة بطولية في المخيم عنوان المقاومة والعودة".