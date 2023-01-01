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اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 7 مقاومين في أريحا

الإثنين 06 فبراير 2023 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 7 مقاومين في أريحا



رام الله / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، عن قيام قواته باغتيال مجموعة من المقاومين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن قواته نفذت نشاطًا عسكريًا جديدًا بالمخيم، وتمكنت من الوصول إلى شقة سكنية كان يتحصن بداخلها اثنين من المسلحين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه مطعم للمستوطنين قرب مفرق ألموغ يوم السبت قبل الماضي، قبل أن يتعطل سلاحهما، مشيرًا إلى أنه تم تصفيتهما.

وبين أنه تم إطلاق النار تجاه قواته من قبل مسلحين آخرين وتم تصفيتهم.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورة لبنادق المسلحين وعليها شعار حركة "حماس".

ويدور الحديث عن 7 شبان من بينهم الشابين المتهمين بمحاولة تنفيذ العملية.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإنه تم نقل إصابتين من المخيم، إحداها في الرأس، وإصابة ثالث اعتقل مصابًا من قبل جيش الاحتلال.

واعتقلت تلك القوات القيادي في حركة "حماس"، شكري عمارة، من داخل المخيم، كما اعتقلت عددًا من المواطنين من أقارب الشابين المتهمين بتنفيذ العملية.

وأظهرت مقاطع فيديو تبادل لإطلاق النار في المخيم، فيما سقطت طائرة بدون طيار تابعة للاحتلال وتم إحراقها من قبل الشبان.

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