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حماس: إعلان الاحتلال بناء مستوطنة قرب غزة تصعيد خطير

الأحد 05 فبراير 2023 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إعلان الاحتلال بناء مستوطنة قرب غزة تصعيد خطير



غزة/سما/

أكدت حركة حماس أن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسياساتها الاستيطانية العدوانية في أرضنا، والتي كان آخرها إعلانها اليوم الأحد، بناء مستوطنة قرب قطاع غزة، يشكل تصعيداً خطيراً لن يجلب للمستوطنين أمناً ولا استقراراً، ولن يمنح الاحتلال شرعية أو سيادة على أرضنا.

وشددت حماس في تصريح صحفي، اليوم الأحد، على أن حكومة الاحتلال هي وحدها من تتحمل مسؤولية استهتارها بتسكين المستوطنين قرب قطاع غزة، ووضعهم في دائرة الخطر، وهي من تتحمّل المسؤولية كاملة عن تصعيدها الاستيطاني في عموم الضفة الغربية المحتلة.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في لجم تلك السياسات الاحتلالية العنصرية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.

#حماس

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