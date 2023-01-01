بن غفير يوعز بهدم مبنى يسكنه 100 فلسطيني في القدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أمر الشرطة الإسرائيلية بالاستعداد لهدم مبنى سكني في القدس المحتلة.

وبحسب قناة "كان العبرية :"ان الشرطة تستعد بإيعاز من بن غفير هذا الأسبوع مع نشر تعزيزات بـ 500 عنصر أمن، لهدم مبنى في شرق القدس، يسكنه حوالي 100 فلسطيني.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين حذروا من أن عملية الهدم قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة.

وذكرت مصادر مقدسية أن البناية مكونة من 4 طوابق تقطنها 12 عائلة مقدسية في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.