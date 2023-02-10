اتحاد الكرة يقرر استكمال مباريات الدوري بغزة بدون جماهير وحل لجنة الحكام

غزة/سما/

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، استكمال باقي مباريات دوري الدرجة الممتازة بدون جماهير.

وقالت الدائرة الإعلامية في الاتحاد، إن قرار الاتحاد جاء بعد الاجتماع الذي عقد اليوم في مقره بغزة، مؤكدة أن الاتحاد سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.

كما قرر الاتحاد إعفاء لجنة الحكام من مهامها، على أن يتولى مجلس إدارة الاتحاد ملف الإشراف على التحكيم بالتنسيق مع المكلف بملف الحكام أ. محمد الأغا خلال الأسابيع المقبلة من الدوري العام.



وأعلن الاتحاد نقل مباراة اتحاد الشجاعية وغزة الرياضي يوم الإثنين الموافق 13/2/2023 بدلاً من يوم الجمعة الموافق 10/2/2023 على ملعب فلسطين فيما ستبقى باقي المباراة بموعدها.