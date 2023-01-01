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الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو للسلطة الفلسطينية

الأحد 05 فبراير 2023 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو للسلطة الفلسطينية



رام الله/سما/

قدم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، مساهمة قدرها 10 ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد شهر كانون ثاني لموظفي الخدمة المدنية، ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي: سيساعد هذا الدعم السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث إنها لا تزال تواجه وضعًا ماليًا شديد الصعوبة نتيجة للأزمة الاقتصادية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد تفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب التوترات المتزايدة مؤخرًا مع "إسرائيل".

وأضاف البيان: "يقدم الاتحاد الأوروبي المساهمة البالغة 10 ملايين يورو لتستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعمل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية وكذلك رواتب المتقاعدين. كما سيخلق هذا المبلغ بعض الحيز المالي لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة المخطط دفعها في شهر شباط الجاري.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة في ميزانية السلطة الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين. إننا نقوم بدعم المعلمين الفلسطينيين والعاملين في مجال الصحة والأخصائيين الاجتماعيين لدورهم الهام في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. كما أن مساهماتنا لموظفي الخدمة المدنية ورواتب ومعاشات التقاعد تبين مرة أخرى دعمنا الدائم لجهود بناء الدولة الفلسطينية، حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم المانحين والشركاء الأكثر موثوقية والتزامًا تجاه الشعب الفلسطيني".
 

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