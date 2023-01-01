الاحتلال يعتقل شابين من القدس

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من القدس المحتلة، لم تعرف هويتهما بعد.

وفي السياق ذاته، حكمت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيقل على الشاب زين سلامة من بلدة عناتا، وهو معتقل منذ 25 كانون ثاني الماضي.

كذلك، أفرجت قوات الاحتلال عن المواطنة المقدسية دعاء السلايمة وفرضت عليها الحبس المنزلي حتى الثلاثاء المقبل، بعد اعتقالها أمس والاعتداء عليها عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وفق ما ذكرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين.