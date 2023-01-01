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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الأحد 05 فبراير 2023 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة



غزة/سما/

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأحد، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية الجاثمة داخل بحر محافظة شمال قطاع غزة، أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز والإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالا، دون التبليغ عن إصابات.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

#غزة

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