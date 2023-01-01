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فلسطين على بعد ساعات من منخفض جوي عميق شديد البرودة

الأحد 05 فبراير 2023 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين على بعد ساعات من منخفض جوي عميق شديد البرودة



رام الله/سما/

تتأثر فلسطين وكافة أرجاء بلاد الشام خلال الساعات القادمة بطلائع منخفض جوي عميق إلى شديد العمق ومحمل برياح قطبية شديدة البرودة.

وبحسب موقع طقس فلسطين: "من المتوقع أن تبدأ طلائع المنخفض الجوي تصل إلى فلسطين على شكل إنخفاض ملموس على درجات الحرارة واشتداد على سرعة الرياح خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر وصباح يوم غد الإثنين.

وبين أن صباح يوم غد الاثنين سيصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفا مع رياح قد تزيد سرعتها في بعض الهبات إلى نحو 100 كم في الساعة.

وأشار إلى أن الجبهة الهوائية الباردة ستبدأ بالتأثير على البلاد مع تقدم ساعات النهار وتبدأ الأمطار الغزيرة بالهطول في معظم المناطق في فلسطين ويتحول الطقس إلى شتوي عاصف وماطر مع زخات بردية ورعدية في بعض الأحيان.

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