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صحيفة عبرية: نتنياهو ناقش مع ملك الأردن تدشين خط سكك حديدية من حيفا إلى السعودية

الأحد 05 فبراير 2023 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: نتنياهو ناقش مع ملك الأردن تدشين خط سكك حديدية من حيفا إلى السعودية



القدس المحتلة/سما/

زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناقش مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تدشين خط سكك حديدية من حيفا إلى السعودية مرورا بالأردن.


ونقلت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، اليوم الأحد، عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن نتنياهو بحث العديد من الملفات والقضايا المهمة والاستراتيجية خلال زيارته للمملكة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.


وأفادت الصحيفة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث مع العاهل الأردني تدشين خط سكك حديدية من ميناء حيفا على البحر المتوسط إلى المملكة العربية السعودية، لنقل البضائع منها وإليها.

ومن بين الملفات الأخرى التي ناقشها بنيامين نتنياهو مع الملك عبد الله الثاني اتفاق المياه والطاقة الذي وقع بين الدولتين ومعهما الإمارات، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، والذي يأتي استكمالا لإعلان النوايا الموقع بين الدول الثلاث، في العام 2021.


ويشار إلى أن صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قد قالت في اليوم نفسه (8 نوفمبر 2022) إن الاتفاق وقّع على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر.


وبحسب الصحيفة: "سيؤدي توقيع الاتفاقية بين إسرائيل والأردن والإمارات إلى تعاون ثلاثي الأطراف، حيث ستبني الإمارات محطة لتحلية المياه في إسرائيل (ربما على ساحل الجليل الغربي) لتزويد الأردن بالمياه، وفي الوقت نفسه، ستبني الإمارات مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية ستوفر نسبة من استهلاك إسرائيل للكهرباء".

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