غزة: إرشادات هامة للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض

غزة/سما/

أصدرت وزارة الزارعة الفلسطينية في غزة، الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين، مجموعة من الإرشادات لمواجهة البرد والأمطار والسيول وشدة الرياح التي قد تضرب قطاع غزة اعتباراً من الليلة، حسب توقعات دائرة الأارصاد الجوية الفلسطينية، والتي قد تؤثر على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وأهابت الوزارة في تصريح لها اليوم، بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية اتباع الإجراءات الصادرة عن الوزارة، تفادياً للخسائر الناجمة عن هذا المنخفض.

وأوضحت الزراعة أن على المزارعين الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه وفتح القنوات حول المزارع والـتأكد من تصريفها لمياه الامطار والسيول.

كذلك تفقد البيوت البلاستيكية (الدفيئات) بشكل كامل قبل المنخفض الجوي وأحكام اغلاقها وتثبيتها تجنبا لتطايرها.

وطالبت الوزارة المزارعين إجراء الصيانة اللازمة واستبدال الخشب البالي وتغيير النايلون الذي انتهت صلاحيته2-3 سنوات حتى تكون أكثر مقاومة للرياح والأمطار.

وتنظيف المزاريب وتركيب مواسير لتصريف المياه بعيداً عن أرجل الدفيئة بدلاً من حصول انجرافات حول البيوت البلاستيكية والأراضي الزراعية القريبة منها.

وبينت الوزارة أن وبسبب الرياح الشديدة المرافقة للمنخفض، يجب تثبيت أحزمة فوق أسطح الدفيئات لتقليل تطاير البلاستك وتمزقه، وفتح الجهة المعاكسة لاتجاه الريح ليتم تفادي تدمير الدفيئة.

وذكرت أنه يجب تقليل كميات مياه الري لمنع زيادة الرطوبة الجوية داخل الدفيئة لمنع انتشار الأمراض الفطرية، والاحتفاظ بنايلون احتياطي لدى المزارعين في المناطق الأكثر عرضة لتمزيق الدفيئات، ليتم استخدامه وتركيبه لتدارك المحصول وعدم إتلافه بعد انحسار المنخفض.

كذلك الرش الوقائي للنباتات المحمية والمكشوفة لمنع انتشار الأمراض الفطرية قبل الموجه وبعدها.

وأصدرت الوزارة كذلك إرشادات للعاملين في قطاع الإنتاج الحيواني والنحل، كما يلي:

1-التأكد من صلاحيه المبنى وعدم تسرب مياه الامطار الى الداخل سواء عن طريق السقف او الأرضية.

2-يجب التأكد من ثبات السقف بشكل محكم لتحمل الرياح الشديدة، أما في بيوت الشعر والخيام فيجب تثبيتها في الأرضية بشكل محكم ووضع أربطه خاصه على السطح وتثبيتها في الأرض من كل الجهات.

3-إغلاق جوانب البركسات بحيث نسمح بالتهوية الجيدة واللازمة، مع عدم حدوث تيارات هوائية لتجنب الأمراض.

4-وضع الأعلاف المركزة والقش داخل المخازن أو تغطيتها بالبلاستك لمنع وصول مياه الأمطار إليها، مع ملاحظة وضعها على سطح مرتفع عن الأرض مثل المشاطيح.

5-تخزين كمية كافية من الأعلاف المركزة والمالئة في مستودعات وتغطيتها جيدا نظرا للظروف التي نعيشها وخاصة توافرها أثناء المنخفض.

6-الاهتمام بنظافة وجفاف الأرضية للمزرعة بشكل عام وفردها ببقايا العلائق الجافة.

7-التأكد من وجود الدفايات خصوصا في مزارع الدجاج اللاحم وان يكون عددها ملائم ودرجة الحرارة داخل العنبر متوازنة ولا تتأثر بالمنخفض الجوي.

8-الاهتمام بالفرشة في مزارع الدجاج اللاحم بحيث تكون سميكة نوعا ما (لتتراوح ما بين 10-12 سم) تجنبا لبرودة الأرضية ووضع ميزان حرارة بحيث يكون بارتفاع ظهر الصوص، وان يكون بعيدا عن مصدر التدفئة.

9-تشتية خلايا النحل بأغلاق مدخل الخلية لمنع دخول الهواء والامطار الى داخل الخلية.

10-وضع كيس من الخيش تحت غطاء الخلية لمنع تسرب التيارات الهوائية الباردة مع التأكد من وضع ثقل على غطاء الخلية لضمان عدم طيران الغطاء بسبب الرياح.

وأكدت وزارة الزراعة على ضرورة التواصل مع دوائر الإرشادات وخدمات المزارعين في المحافظات في حال حدوث أي طارئ.