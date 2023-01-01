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غزة: استئناف إصدار تصاريح محطات الوقود والمخابز

الأحد 05 فبراير 2023 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استئناف إصدار تصاريح محطات الوقود والمخابز



غزة/سما/

أعلنت إدارة الأمن والسلامة التابعة لمديرية العامة للدفاع المدني، الأحد، عن استئناف إصدار التصاريح الخاصة بمحطات الوقود والمخابز، وذلك بعد تعليقها مؤقتاً خلال الفترة الماضية، في إطار إعادة ترتيب عمل تلك المنشآت وفق نظام جديد يتناسب مع الواقع في قطاع غزة.

يأتي ذلك، بناء على قرار متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوع الماضي، التي أقرت "النظام المحدث لعمل اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة"، والذي بموجبه سيتم إعادة منح التصاريح الخاصة بمحطات الوقود والمخابز وفق بروتوكول خاص بذلك.

بدوره، قال المقدم د. محمد المغيّر مدير إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني إن منح التراخيص اللازمة لإنشاء محطات المخابز ومحطات الوقود وفق النظام الجديد، يأتي بهدف ضمان اتخاذ أفضل معايير الأمن والسلامة حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والعاملين في تلك المنشآت.

وأوضح المغيّر، في تصريح مقتضب، أنه تمت مراعاة جميع معايير السلامة، وبما يتناسب مع المؤثرات الخارجية للمنشآت كالبيئة المكانية، والتغير السكاني.

وأكد أنه يتم استصدار تصاريح السلامة للمخابز ومحطات الوقود من خلال أقسام الأمن والسلامة في المديريات بجميع محافظات قطاع غزة، وفي مكتب الإدارة الرئيس غرب مدينة غزة بجوار ميناء الصيادين.

يشار إلى أن اللجنة الرئيسية لإجراءات الأمن والسلامة عقدت خلال الفترة الماضية العديد من اللقاءات والورش مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومجموعة من الاستشاريين والمهندسين ذوي الاختصاص؛ للوصول إلى جملة من المعايير والضوابط التي تحكم عمل هذه المنشآت وفق إجراءات السلامة العامة.
 

#غزة

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