  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يحاولون الاستيلاء على 40 دونما غرب سلفيت

الأحد 05 فبراير 2023 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحاولون الاستيلاء على 40 دونما غرب سلفيت



سلفيت/سما/

 اعتدى مستوطنون على مساحات واسعة من أراضي المواطنين بمنطقة "نبع المأجور" في الجهة الغربية لبلدة دير استيا غرب سلفيت.

وقال الناشط في مواجهة الاستيطان نظمي سلمان: إن مستوطني مستوطنة "حفات يائير" حاولوا الاستيلاء على أكثر من 40 دونما، من خلال قيامهم بزراعتها بأشجار البرتقال والليمون عنوة، تعود ملكيتها لورثة المواطن أحمد اسماعيل أبو حجلة، وفي خطوة تستهدف أيضا مساحات واسعة من أراضي بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان.

وأضاف سلمان: أن المنطقة التي تقع بين بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان تتعرض لهجمة واعتداءات من قبل المستوطنين بشكل يومي، على المواطنين وممتلكاتهم وخصوصا الرعاة.

وأشار إلى أن هناك دعوات من قبل حركة "نحالاه" الاستيطانية لتنظيم فعالية لزراعة الاشجار يوم غد الاثنين، في منطقة "واد عباس" بالجهة الغربية من بلدة دير استيا، حيث تقدر المساحة المقرر زراعتها من قبل المستوطنين 60 دونما، بهدف الاستيلاء عليها وقطع الطريق الزراعي الواصل بين دير استيا وقراوة بني حسان وأراضي بلدة دير استيا في الجهة الغربية.

وأوضح محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل، ان اعتداءات عصابات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين العزل وممتلكاتهم، تندرج في اطار الارهاب المنظم الذي يمارس ضد ابناء شعبنا؛ مؤكدا على ضرورة تمسك المزارعين والاهالي بأراضيهم والاستمرار بزراعتها واستصلاحها وخاصة القريبة من المستوطنات.

#سلفيت #زراعة #حمضيات

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف خطة نتنياهو لإغراق الضفة بالأنفاق

أريحا تثير قلقا لدى "الشاباك"

طيار إسرائيلي يهدد باغتيال نتنياهو والليكود يدعو لاعتقاله

"أول جواز سفر عماني في بن غوريون".. حملة استنكار لزيارة مُدوِّنة لإسرائيل

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

وثيقة تثير مخاوف المصريين .. ما علاقة إسرائيل بقناة السويس؟

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

434386-1797052933

حكومة نتنياهو تعيد طرح مخطط قلنديا الاستيطاني

MzHdW

كتيبة مخيم عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب

20221228054645

حكومة نتنياهو توافق على بناء مستوطنة جديدة في غلاف غزة.. غالانت: تحقيق للرؤية الصهيونية

"الأوقاف" بغزة تعلن ترتيبات موسم الحج لهذا العام

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في تفعيل "القبة الحديدية" دون وجود إنذارات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم