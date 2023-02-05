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كتيبة مخيم عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب

الأحد 05 فبراير 2023 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة مخيم عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب



أريحا/سما/

أعلنت كتيبة مخيم عقبة جبر في أريحا، بدء أيام الغضب؛ نظرًا لما تمر به المدينة من تضيقات وحصار مستمر لليوم التاسع على التوالي من قبل جيش الاحتلال.

وقالت الكتيبة في بيان صدر عنها مساء اليوم: " نعلن بدء أيام الغضب من الساعة 8 من مساء اليوم ولمدة ثلاثة أيام، لنجعلها جميعا أيامًا من نار على الاحتلال".

ودعت الأهالي بالقرى المجاورة إلى صب جام غضبهم على الاحتلال وإشعال نقاط التماس.


وأضافت: "يا حامل البندقية إن البنادق شرف وعز، ألا تخجل من بندقيتك وأنت لم توجهها يوما لصدور المحتل، ألا تخجل من رصاصاتها، ألا تخجل منها وهي تتمنى رجلًا غيرك، نعم إن البنادق كالشرف إن لم تصنها لا تصنك".

وتابعت: "طوبى لرجال الشرف حملة البنادق الشريفة الموجهة لصدور العدو التي لا تعرف إلا الدفاع عن نساء وشيوخ ورجال هذا الوطن ولا أبقى الله بندقية خائنة لم تفكر في الاشتباك".

#أريحا

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