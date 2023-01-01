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حماس تدين حصار أريحا واعتقال خضر عدنان

الأحد 05 فبراير 2023 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين حصار أريحا واعتقال خضر عدنان



غزة/سما/

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، حصار الاحتلال الإسرائيلي الفاشي لمدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة وفرضه قيوداً عليها لليوم التاسع على التوالي.

وعدت الحركة في تصريح صحفي، حصار أريحا جريمةً وعقابًا جماعيًا مخالفًا لكل القيم والأعراف الإنسانية، ومحاولة يائسة لكسر صمود شعبنا وعزيمة شبابنا الثائر.

وحيت الحركة أهلنا الصامدين في أريحا ومخيم عقبة جبر، داعية إلى مؤازرتهم ومساندتهم بكل الوسائل الممكنة، وضرب قوات الاحتلال ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن.

وقالت إن استمرار تلك الجرائم والانتهاكات ضد أبناء شعبنا يستدعي أيضاً التحرك الجاد والفوري من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة كافة، لإرغام سلطات الاحتلال على فك القيود ورفع الحصار الجائر.

وتواصل قوات الاحتلال حصار مدينة أريحا لليوم التاسع على التوالي، وتقوم بتقييد حركة مركبات المواطنين، والتدقيق في هويات ركابها، وذلك بعد عملية إطلاق نار استهدفت مطعمًا على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في المكان.

في سياق آخر، أدان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اعتقال الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان.

وأكد القانوع في تصريح صحفي، أن اعتقالات الاحتلال محاولة يائسة لإخماد حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عددًا من المواطنين خلال اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان

#حماس #اريحا #عدنان الخضري

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