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الاحتلال يحوّل أسيرا من مخيم جنين إلى الاعتقال الإداري

الأحد 05 فبراير 2023 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحوّل أسيرا من مخيم جنين إلى الاعتقال الإداري



جنين/سما/

 حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسير خالد سرحان خالد عرعراوي، من مخيم جنين، الى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور عقب انتهاء فترة حكمه.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن سلطات الإحلال حوّلت الأسير عرعراوي، الى الاعتقال الإداري التعسفي، وذلك عقب انتهاء فترة حكمة البالغة شهرين ونصف، علما انه معتقل منذ تاريخ 3/12/2022.

وأضاف، أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

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#الاحتلال #جنين

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