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زاخاروفا تعلق بثلاث كلمات على تصريحات بينيت: وشهد شاهد من أهله

الأحد 05 فبراير 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
زاخاروفا تعلق بثلاث كلمات على تصريحات بينيت: وشهد شاهد من أهله



موسكو/سما/

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، ما هي إلا اعتراف جديد بوقوف الغرب خلف الأزمة الأوكرانية، وتأجيجه لها.

وعلقت زاخاروفا على تصريحات بينيت، عبر "تلغرام" قائلة: "اعتراف جديد".

جاء ذلك عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، بأن مفاوضات السلام التي توسط فيها بين موسكو وكييف، بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أوقفت بإيعاز من الولايات المتحدة وفرنسا.


وأشار بينيت، إلى أن المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو في الـ 5 من مارس 2022، بطلب من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، جرت بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، حيث كانت واشنطن مطلعة على جميع التفاصيل خطوة بخطوة، إلا أنها وبالتنسيق مع فرنسا، قررت إيقاف المفاوضات، بهدف "إنهاك روسيا وتدميرها".

#ماريا زاخاروفا

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