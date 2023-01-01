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غزة: إطلاق مشروع "حافلات" لنقل الموظفين

الأحد 05 فبراير 2023 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إطلاق مشروع "حافلات" لنقل الموظفين



غزة/سما/

أطلقت نقابة الموظفين في القطاع العام مشروع حافلات نقل الموظفين، وذلك ضمن أيقونة تطبيق النقابة الشامل.

وقالت النقابة في بيان  :" المشروع باكورة عمل مشاريع النقابة على التطبيق الشامل والذي يضم كافة الخدمات والتسهيلات الالكترونية للموظفين".

وأضافت :" أنه بإمكان الموظف الاشتراك اليومي أو الشهري بواسطة التطبيق، كما ويتح التطبيق الحجز عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب، موضحاً أنه بالإمكان الحجز لأكثر من شخص (الموظف وذويه)".

وأكدت النقابة أن الخصم سيكون بشكل شهري من الدفعة النقدية المحولة من وزارة المالية، بأسعار مناسبة ومخفضة، لافته أن التطبيق يتيح إمكانية الوصول بسهولة لسائق الباص والتعرف بشكل سريع وواضح على خطوط سير الباصات، حيث أن الخدمة ستكون متوفره في كافة محافظات قطاع غزة.

وأشار البيان أن التسجيل المبدئي و التعرف على شروط الخدمة عبر رابط تسجيل الدخول الموحد .

#غزة

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