صحيفة عبرية: مسؤول سوداني كبير يزور "إسرائيل" خلال أيام

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن هناك زيارة مرتقبة سيقوم بها مسؤول سوداني كبير إلى إسرائيل خلال أيام، لتوثيق العلاقات بين البلدين.



وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه من المتوقع أن يصل مسؤول كبير في الحكومة السودانية إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، لمواصلة الاستعدادات لتوقيع اتفاق سلام بين الخرطوم وتل أبيب.



وأضافت أن "المسؤول السوداني سيلتقي وزير الخارجية إيلي كوهين الذي يقود الاتصالات مع السودان"، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل.



أوضحت الصحيفة أن "الغرض من وصول المسؤول السوداني لإسرائيل هو تعزيز العلاقات قبل توقيع اتفاق السلام وكذلك مواصلة الاستعدادات للاعتراف المتبادل، بعد تشكيل حكومة مدنية في السودان".



وقام وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين، الخميس الماضي، بزيارة تاريخية للخرطوم، سلم خلالها رئيس مجلس السيادة السيادي عبد الفتاح البرهان، مسودة اتفاق سلام بين البلدين، وفق الصحيفة.



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد أعلن الخميس الماضي ن "إسرائيل والسودان سيوقعان اتفاق سلام في واشنطن خلال العام الجاري".



يذكر أنه على الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن الخرطوم لم توقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.



وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" برعاية الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.