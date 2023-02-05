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حكومة نتنياهو توافق على بناء مستوطنة جديدة في غلاف غزة.. غالانت: تحقيق للرؤية الصهيونية

الأحد 05 فبراير 2023 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة نتنياهو توافق على بناء مستوطنة جديدة في غلاف غزة.. غالانت: تحقيق للرؤية الصهيونية



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، موافقة حكومته على بناء مستوطنة جديدة في منطقة غلاف قطاع غزة.


 وقال رئيس الوزراء عبر حسابه على موقع "تويتر": "بالتعاون مع وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف، قررنا اليوم في الحكومة بناء مستوطنة جديدة في غلاف غزة".

وأضاف نتنياهو أن "إقامة المستوطنة الجديدة هو دليل آخر على صمود منطقة غلاف غزة وقوة إسرائيل".

وذكرت قناة كان العبرية مساء اليوم الأحد، أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت يؤيد فكرة إنشاء مستوطنة إسرائيلية جديدة في "غلاف غزة.

ووفقاً للقناة العبرية عقب غالانت على فكرة إنشاء مستوطنة "حانون" الجديدة في غلاف غزة، بالقول: "الأمن والاستيطان متشابكان منذ بداية الصهيونية، وإنشاء مستوطنة جديدة هو تحقيق للرؤية الصهيونية عمليًا.

وأشار غالانت أن مواصلة الإستيطان هو بيان واضح من الحكومة الإسرائيلية في مواجهة التهديدات، مؤكداً على أن الحكومة تزرع وتبني وتستوطن".


وكان نتنياهو، قد أعلن أن حكومته الجديدة تدعم بناء المستوطنات، شريطة أن تتم بشكل قانوني وبتنسيق مسبق بين الجهات والهيئات الحكومية الإسرائيلية.


كما تعهد بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت دون تصريح رسمي، قبل نهاية فبراير/ شباط.


وأقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة يقطنها نحو 600 ألف مستوطن منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967.

#نتنياهو #غالانت #مستوطنات غلاف غزة

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