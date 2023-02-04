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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 45 دونما ووقف البناء بمنشآت غرب سلفيت

الأحد 05 فبراير 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالاستيلاء على 45 دونما في ديراستيا، وبوقف العمل والبناء بـ8 منشآت، غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية دير استيا معاذ سلمان "إن قوات الاحتلال سلّمت اخطارا بالاستيلاء على 45 دونما تعود ملكيتها لورثة المواطن مصطفى منصور من بلدة ديراستيا، بمنطقة تعرف "جبل الذيب" شمال البلدة، المحاذية لمستوطنة "عمنوئيل" المقامة على أراضي المواطنين".

وأوضحت مصادر محلية ، ان سلطات الاحتلال سلّمت 8 مواطنين إخطارات بوقف العمل والبناء في منازل ومنشآت، في منطقة "الصفحة" ببلدة دير بلوط.

#الاحتلال #سلفيت #بلدية دير استيا #دير استيا #ديراستيا

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