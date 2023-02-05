  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صندوق الشباب يعلن أسماء المستفيدين من قرض الزواج "مرفق الأسماء"

الأحد 05 فبراير 2023 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق الشباب يعلن أسماء المستفيدين من قرض الزواج "مرفق الأسماء"



غزة / سما /

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الأحد الموافق 5/2/2023، أسماء الشباب المستفيدين من برنامج القرض الحسن للزواج دورة فبراير 2023.

وجرى اختيار (100) شابًّا من المقبلين على الزواج من خلال نظام القرعة العلنية، بحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة الأستاذ جمال العقيلي، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني الأستاذ أسامة بكرون، وأمين السر الأستاذة مؤمنة الرقب، وعضو مجلس الإدارة المهندس حاتم النبريص، ومدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، ومدير عام الطفولة والطلائع الأستاذ عصام الهبيل.

أوضح العقيلي خلال كلمة له، أن برنامج القرض الحسن للزواج يُعد أحد البرامج الرئيسية الخمسة التي يقدمها الصندوق والتي تستهدف الشباب الفلسطيني ويسعى من خلالها إلى تعزيز صمودهم والمساهمة في التمكين الاقتصادي لهم.

وأشار العقيلي إلى أن إجراء القرعة العلنية من خلال البث المباشر يأتي تأكيدًا على سياسة العمل التي تنتهجها الهيئة لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في الخدمات التي تقدمها، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن دفعات جديدة ضمن برنامج القرض الحسن للزواج خلال العام الحالي.

وتقدم العقيلي بالتهنئة للشباب الذين جرى اختيارهم خلال القرعة متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى جاهدة لزيادة أعداد الشباب المستفيدين من برنامج القرض الحسن للزواج، متمنيًا أن تساهم تلك الجهود في التخفيف عن كاهل الشباب الفلسطيني.

أشار الباز إلى أن سيتم منح الشباب المستفيدين قرض حسن بقيمة (2000) دولار على أن يتم سداده بدون فوائد بواقع (50) دولار شهريًا، لافتًا إلى إدارة الصندوق ستقوم خلال الأيام المقبلة بالتواصل مع المستفيدين لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية.

 

WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.33.07 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.33.42 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.01 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.02 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.03 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.05 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.06 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.08 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.07 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.09 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.11 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.13 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.12 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.14 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-05 at 11.34.15 AM.jpeg

#صندوق دعم الشباب #غزة #قرض الزواج

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف خطة نتنياهو لإغراق الضفة بالأنفاق

أريحا تثير قلقا لدى "الشاباك"

طيار إسرائيلي يهدد باغتيال نتنياهو والليكود يدعو لاعتقاله

روسيا تهدد بحرق كل ما تبقى تحت حكم كييف..

"أول جواز سفر عماني في بن غوريون".. حملة استنكار لزيارة مُدوِّنة لإسرائيل

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

اتحاد العمال يعلن دمج فرعيه بالضفة وغزة

الأخبار الرئيسية

image_processing20230205-291924-t4m0od

ضمن جهودها لمحاولة تهدئة الأوضاع.. مصر تدرس دعوة جميع الفصائل إلى القاهرة

بن غفير يتعهد بالانسحاب من الحكومة في هذه الحالة ..

مصادر تكشف: مباحثات حركة الجهاد والمخابرات المصرية لم تسجل اختراقاً وهذا كان شرط إسرائيل

جيش الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم التاسع على التوالي

image_processing20230204-291924-fhnlki

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي لم يعترض طائرة مسيرة من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم