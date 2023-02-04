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نتنياهو يتحدث عن فائدة السلام مع السعودية ويرمي الكرة في ملعب الرياض

الأحد 05 فبراير 2023 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتحدث عن فائدة السلام مع السعودية ويرمي الكرة في ملعب الرياض



القدس المحتلة / سما /

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية من شأنه إنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي، ووضع حد فعلي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

وقال نتنياهو، في حديث لقناة "إل سي آي" الفرنسية، إن "السلام بين إسرائيل والسعودية سيؤدي إلى إنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي، وهذا سيؤدي إلى نهاية واقعية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وكان نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق نهاية العام الماضي، قبل تشكيله الحكومة الإسرائيلية، أنه سيسعى لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السعودية، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي، وسيغير المنطقة، كما سيسهل في نهاية المطاف، السلام الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على أن "الأمر متروك لقيادة السعودية إذا كانوا يريدون المشاركة في هذا الجهد"، معربا عن أمله في أن "يفعلوا ذلك".

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