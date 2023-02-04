  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن 12 شهرا

الأحد 05 فبراير 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، اليوم الأحد، على أسير من مخيم جنين بالسجن 12 شهراً.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير أحمد محمد أبو عميرة، بالسجن 12 شهراً، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 7 آلاف شيقل.

وأضاف أنه خلال فترة اعتقال أبو عميرة طرأ تدهور على وضعه الصحيّ، ونُقل إثر ذلك من سجن "مجدو" إلى مستشفى "العفولة"، وتبين أنه يعاني من وجود "ماء على الرئتين".

يذكر أنّ أبو عميرة أسير سابق، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في 25 آذار/ مارس 2022، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

#الاحتلال #مخيم جنين #جنين #نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف خطة نتنياهو لإغراق الضفة بالأنفاق

أريحا تثير قلقا لدى "الشاباك"

طيار إسرائيلي يهدد باغتيال نتنياهو والليكود يدعو لاعتقاله

روسيا تهدد بحرق كل ما تبقى تحت حكم كييف..

"أول جواز سفر عماني في بن غوريون".. حملة استنكار لزيارة مُدوِّنة لإسرائيل

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

اتحاد العمال يعلن دمج فرعيه بالضفة وغزة

الأخبار الرئيسية

image_processing20230205-291924-t4m0od

ضمن جهودها لمحاولة تهدئة الأوضاع.. مصر تدرس دعوة جميع الفصائل إلى القاهرة

بن غفير يتعهد بالانسحاب من الحكومة في هذه الحالة ..

مصادر تكشف: مباحثات حركة الجهاد والمخابرات المصرية لم تسجل اختراقاً وهذا كان شرط إسرائيل

جيش الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم التاسع على التوالي

image_processing20230204-291924-fhnlki

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي لم يعترض طائرة مسيرة من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم