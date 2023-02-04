الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن 12 شهرا

جنين / سما /

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، اليوم الأحد، على أسير من مخيم جنين بالسجن 12 شهراً.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير أحمد محمد أبو عميرة، بالسجن 12 شهراً، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 7 آلاف شيقل.

وأضاف أنه خلال فترة اعتقال أبو عميرة طرأ تدهور على وضعه الصحيّ، ونُقل إثر ذلك من سجن "مجدو" إلى مستشفى "العفولة"، وتبين أنه يعاني من وجود "ماء على الرئتين".

يذكر أنّ أبو عميرة أسير سابق، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في 25 آذار/ مارس 2022، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.