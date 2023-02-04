أوقاف غزة تصدرُ تنويهًا حول أعداد الحجاج

غزة/ سما /

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية الدكتور عبد الهادي الأغا، اليوم الأحد، على عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وهو (2508) حاج وحاجة.

وقال الأغا: "إن الوزارة اعتمدت أسماء 525 حاجًّا وحاجّةً مقبولين للحج هذا العام، والذين هم من حجاج القرعة التسلسلية، ولم يتمكنوا من أداء فريضة الحج العام الماضي؛ بسبب قرار المملكة العربية السعودية بمنع من يتجاوز عمرهم 65 عامًا من أداء الفريضة".

ونوّه لذلك خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي يعده المكتب الإعلامي الحكومي بشكلٍ دوري للحديث حول أبرز إنجازات الوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف: "سيتم إجراء قرعة تكميلية لهذا العام بعد قبول 525 حاجًّا وحاجّة من المؤجَّلين بسبب الجائحة، وإجراء قرعة كاملة العدد لموسم 1445هــ -2024هـــ؛ منوهاً إلى اعتماد القرعة الإلكترونية مع اعتماد نظام النقاط للمرضى وكبار السن وعدد مرات التسجيل".

وأشار الأغا إلى أن الوزارة اعتمدت تقسيمات المناطق الجغرافية كما كان معمول به سابقًا، مع اعتماد أعداد السكان حسب آخر تحديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، منوهاً إلى أنه تم إعادة تأهيل وترخيص (72) شركة من شركات الحج والعمرة؛ للعمل حسب الشروط واللوائح المعمول بها في الوزارة.

وحول حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بين الأغا بأنه تم تخريج (1,023) حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم كاملًا، وتخريج ما يزيد عن 12747 طالباً وطالبة من دورات التلاوة والسند.

وأشار إلى أن الوزارة كفلت (400) حلقةٍ قرآنيّةٍ من خلال مستحقات الأوقاف في وزارة الماليّة، إلى جانب كفالة (50) محفظاً ومحفظة بتكلفة 50000$.

وأوضح الأغا بأنه خلال العام المنصرم تم افتتاح (98) مركز للتحفيظ، (و18) مسجداً جديداً، إلى جانب تسوية أوضاع (14) مسجد، وصيانة ألف مسجد.