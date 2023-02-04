الدفاع المدني يدعو المواطنين لاتباع جملة من الإرشادات تحسبًا من مخاطر المنخفض

رام الله / سما /

حذر الدفاع المدني المواطنين من منخفض جوي عميق ماطر مصحوب بهبات رياح شديدة السرعة يبدأ صباح غد الإثنين ويستمر حتى مساء الأربعاء.

ودعا الدفاع المدني في بيان له، اليوم الأحد، المواطنين للتقيد بالتعليمات التالية:

- تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير ويعرض سلامة الناس وممتلكاتهم للخطر (لوحات إعلانية، خزانات مياه فارغة، ألواح شمسية قوارير ورود على الشرفات).

- استخدام آمن لوسائل التدفئة وتسخين المياه وتجنب الأحمال الزائدة (لمنع التماس الكهربائي)، وتهوية المنزل على فترات لتجنب حالات الاختناق لمستخدمي التدفئة بالغاز والكاز والحطب ومراقبتها وعدم تركها مشتعلة خلال ساعات النوم.

- خلال هطول الأمطار الغزيرة، تقنين التحرك بالمركبات، ومراعاة عدم اجتياز تجمعات المياه ومناطق تشكل السيول.

- طلب المساعدة من طواقمنا الميدانية، بالاتصال المبكر على أرقام الطوارى: الدفاع المدني: 102، الشرطة: 100 الهلال الأحمر: 101.