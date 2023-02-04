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محمد فؤاد يكشف تفاصيل عودته للسينما

الأحد 05 فبراير 2023 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد فؤاد يكشف تفاصيل عودته للسينما



وكالات / سما /

كشف الفنان محمد فؤاد، عن استعداده للعودة مجددا إلى السينما، من خلال فيلم جديد يتم يتصويره في أمريكا.

وقال فؤاد، في تصريح خاص لموقع صدى البلد المصري إنه يستعد خلال هذه الفترة لتصوير أحدث أفلامه في أمريكا، وهو الفيلم الذي يشهد عودته للسينما مجددا بعد غياب طويل.

وعن تفاصيل الفيلم رفض فؤش الكشف عن تفاصيله مؤكدا أنه سوف يكون مفاجأة لجمهوره، ويعمل خلال هذه الفترة على ترشيح باقي أبطال الفيلم.

وعن أعماله الغنائية كشف فؤاد أنه خلال الفترة الماضية كان يقوم بتسجيل العديد من الأغنيات والتي وصلت إلى 70 أغنية، مؤكدا على أنه يقوم بطرح تلك الأغنيات خلال الفترة القادمة.

حفل عيد الحب

ومن ناحية أخرى يستعد فؤاد لإحياء حفل عيد الحب يوم  11 فبراير الجاري ، وبعدها يطير إلى ألمانيا لإحياء حفل آخر.

ويشدو محمد فؤاد خلال الحفل بعدد من الأغاني الرومانسية التي اشتهر بها وتتناسب مع احتفالات عيد الحب ولعل من أبرزها "حبيبي يا والقلب الطيب والحب الحقيقي".

ويعد محمد فؤاد أحد النجوم الذين يمتلكون موهبة كبيرة ولهم بصمة في الموسيقى والغناء وقد لقبه الجمهور من قبل بـ ابن البلد نظراً لخفة دمه وقبوله، خاصة في ذروة نجاحه عندما قدم فيلم “اسماعيلية رايح جاي”، كما انه يحرص دائماً على ان يتواجد وسط جمهوره دون اي تكبر او تجاهل لماضيه أو اصله، فمن فترة الى اخرى يحرص فؤاد على زيارة بيته القديم في منطقة عين شمس.

#محمد فؤاد #السينما #أمريكا

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