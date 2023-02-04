بوسي تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل

وكالات / سما /

بعد غيابها 4 سنوات عن المشاركة في أي عمل فني، رفضت النجمة القديرة بوسي تأكيد أو نفي خبر اعتزالها التمثيل، وأكدت أنها فقط تشعر بالراحة من تواجدها في المنزل مع نفسها، ونفت أن تكون مصابة بأي مرض أو باتت تشعر بالتعب من المجهود المطلوب لتصوير الأعمال الفنية.

أضافت بوسي فى مداخلة ببرنامج The Insider بالعربي: بييجي وقت على الواحد يحب يبقى قاعد مع نفسه شوية، متعبتش بس أنا دلوقتي حابة كدة اللي أنا فيه"، كما ردت على سؤالها عن حقيقة اعتزالها، وقالت: "مش عارفة يعني معنديش فكرة".

تابعت قائلة: مش عارفه هل حان وقت الاعتزال حاليا ام لا؟، لكن أنا سعيدة بقضاء وقت أطول مع عائلتي وبناتى بعيدا عن التزامات الفن والتصوير.

"البرنسيسة بيسة" آخر أعمال بوسي

يذكر أن آخر عمل قدمته "بوسي" كان مسلسل البرنسيسة بيسة، بطولة الفنانة مي عز الدين، الذي عرض في رمضان 2019، وشارك في العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم أمير المصري، محمد أنور، حجاج عبد العظيم، إيمان السيد، سامي مغاوري، حسام داغر، سليمان عيد، وغيرهم، ومن تأليف فاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.

كما شاركت بوسي في نفس العام أيضًا، من خلال مسلسل “قيد عائلي”، الذي ضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان عزت العلايلي، صلاح عبد الله، ميرفت أمين، ريم البارودي، محمد محمود عبد العزيز، رامي وحيد، سيمون، دينا فؤاد، صبري فواز، دنيا عبد العزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.

وظهرت بوسي مؤخرًا في عرض أزياء أقيم في قصر عابدين، بصحبة ابنتها مي نور الشريف، بحضور عدد من الفنانات، من بينهم صفية العمري، دعاء فاروق، سوسن بدر، فيفي عبده، دانا حمدان، لبلبة عبير صبري، مريم أمين، مفيدة شيحة.