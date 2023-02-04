سر خلطة تحنيط الفراعنة.. كشف أثري جديد في سقارة.. تفاصيل

وكالات / سما /

نقلا عن فضائية "العربية" تم اكتشاف أواني فخارية قديمة، بمنطقة سقارة بالجيزة، تكشف سرخلطة تحنيط الفراعنة بكتابات عليها أسماء المواد المستخدمة في عملية التحنيط.

وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية "العربية" أن مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار قد أكد أن إضافة لأسماء المواد المستخدمة في عملية تحنيط الفراعنة التي كتبت بالغة المصرية القديمة، كتب أيضا على سطح الأواني أسماء الأعضاء وأجزاء جسد المتوفي التي إستخدمت بها تلك المواد.

سر خلطة تحنيط الفراعنة

وتابع التقرير أن هناك فريق عمل مكون من ألمانيين ومصريين أجرى تحليلا جزئيا لمخلفات المواد المتبقية في هذه الأواني التي تعود للقرنين 6 و7 قبل الميلاد، ليجدوا أن قدماء المصريين إستخدموا مواد متنوعة لدهن الجسد بعد الموت، بهدف تقليل الروائح الكريهة وحمايتها من الفطريات والتعفن، أما التركيبة السرية فهي خليط من الزيوت النباتية مثل العرعر، والسرو، والأرز، والصمغ من أشجار الفستق، وشمع العسل، ودهون حيوانية، والعلماء أكتشفوا أيضا أن بعض هذه المواد كان يستورد من خارج مصر، مثل الغابات الإستوائية، وجنوب شرق أسيا.