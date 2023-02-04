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منخفض جوّي قطبي عميق يضرب فلسطين وهذا موعده ..

الأحد 05 فبراير 2023 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوّي قطبي عميق يضرب فلسطين وهذا موعده ..



غزة/ سما /

كشف الراصد الجوي أيمن المصري اليوم الأحد ، طبيعة الحالة الجوية المتوقعة خاصة اليومين القادمين وخاصة يوم الاثنين الذي يحمل منخفضاً جوياً قطبياً عميقا شديد البرودة ورياح شديدة وهوجاء لم يسبق لها مثيل منذ سنوات.

وقال المصري إن الطقس اليوم الأحد، يشهد استقرارا وارتفاعاً على درجات الحرارة في كافة المناطق، وقد تشهد المناطق الشمالية بعض الهطولات المطرية، موضحاً أن درجات الحرارة تتراوح بين 8_12 درجة مئوية، وبين 9_12 درجة مئوية في المناطق الجبلية، في حين تبلغ الحرارة في المناطق السهلية 15 درجة مئوية.

وأوضح المصري أن "يوم الاثنين يبدأ منخفض جوي عميق جداً، وأن المنخفض الجوي سيكون عميقاً جداً، وذات رياح شديدة".

ويتركز المنخفض قرب قبرص، ويصل الأراضي الفلسطينية ليبدأ المنخفض رسمياً ظهر الغد، موضحاً أن الضغط الجوي المنخفض يعني أن هناك رياحاً هوجاء وخاصة لسكان قطاع غزة وللبحر والصيادين.

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