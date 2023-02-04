ارتفاع منسوب بحيرة طبريا جراء الأمطار الغزيرة

الضفة المحتلة / سما /

أعلنت سلطة المياه اليوم الأحد، أن منسوب بحيرة طبريا ارتفع بـ 3.5سم جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال اليومين الماضين ، بالإضافة إلى تدفق المياه من المناطق المجاورة.

منسوب المياه في بحيرة طبرية وفقا لبيان سلطة المياه بلغ 210.44- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.64 م لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة.

وتتوقع السلطة أن يرتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بسنتيمترات أخرى بفعل هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

وتُعدّ بحيرة طبرية عذبة المياه ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل.