بن غفير يتعهد بالانسحاب من الحكومة في هذه الحالة ..

القدس المحتلة / سما /

حذر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أنه إذا لم يكن قادرًا على ممارسة تأثير على الحكومة لتبني سياساته، فإنه سيتركها حتى لو كان ذلك يعني إسقاط التحالف.

وفي حديثه للقناة 12 العبرية، ليلة السبت، حدد زعيم حزب "عوتسما يهوديت" مهلة مدتها ثلاثة أشهر، وقال إنه يتوقع أن يرى على الأقل بعض خططه مقدمة، مثل إقرار عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ"المخربين"، وتسليح المستوطنين.

وأضاف: "ما دمت أمتلك نفوذاً فلن أستقيل". لن أسقط الحكومة"، مستدركًا قوله: "في الوقت الحالي، "أرى أن لدي تأثير".

ويشغل ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المكون من أحزاب اليمين المتطرف والمتشدد 64 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا. تمتلك "عوتسما يهوديت" ستة من هذه المقاعد، مما يجعلها عنصرًا حيويًا إذا أرادت الحكومة الحفاظ على الأغلبية.