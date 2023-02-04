  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بن غفير يتعهد بالانسحاب من الحكومة في هذه الحالة ..

الأحد 05 فبراير 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يتعهد بالانسحاب من الحكومة في هذه الحالة ..



القدس المحتلة / سما /

حذر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أنه إذا لم يكن قادرًا على ممارسة تأثير على الحكومة لتبني سياساته، فإنه سيتركها حتى لو كان ذلك يعني إسقاط التحالف.

وفي حديثه للقناة 12 العبرية، ليلة السبت، حدد زعيم حزب "عوتسما يهوديت" مهلة مدتها ثلاثة أشهر، وقال إنه يتوقع أن يرى على الأقل بعض خططه مقدمة، مثل إقرار عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ"المخربين"، وتسليح المستوطنين.

وأضاف: "ما دمت أمتلك نفوذاً فلن أستقيل". لن أسقط الحكومة"، مستدركًا قوله: "في الوقت الحالي، "أرى أن لدي تأثير".

ويشغل ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المكون من أحزاب اليمين المتطرف والمتشدد 64 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا. تمتلك "عوتسما يهوديت" ستة من هذه المقاعد، مما يجعلها عنصرًا حيويًا إذا أرادت الحكومة الحفاظ على الأغلبية.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف خطة نتنياهو لإغراق الضفة بالأنفاق

أريحا تثير قلقا لدى "الشاباك"

طيار إسرائيلي يهدد باغتيال نتنياهو والليكود يدعو لاعتقاله

روسيا تهدد بحرق كل ما تبقى تحت حكم كييف..

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

اتحاد العمال يعلن دمج فرعيه بالضفة وغزة

"هاليفي" يتخذ عقوبات صارمة بحق مجموعة من ضباط وجنود "جولاني" لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

image_processing20230205-291924-t4m0od

ضمن جهودها لمحاولة تهدئة الأوضاع.. مصر تدرس دعوة جميع الفصائل إلى القاهرة

مصادر تكشف: مباحثات حركة الجهاد والمخابرات المصرية لم تسجل اختراقاً وهذا كان شرط إسرائيل

جيش الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم التاسع على التوالي

image_processing20230204-291924-fhnlki

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي لم يعترض طائرة مسيرة من غزة

photo_2023-02-04_20-53-52

فيديو: الاحـتلال يزعم اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم