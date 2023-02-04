تعرف على هدافي الدرجتين الثانية والثالثة

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن هدافي الدرجتين الثانية والثالثة في قطاع غزة خلال الموسم الكروي الحالي 2022-2023.

وأكد اتحاد القدم, أن إسماعيل أبو دان لاعب التفاح حصل على لقب هداف دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" برصيد 9 أهداف, في حين يتبقى جولة واحدة على نهاية فرع "الوسطى والجنوب".

وبخصوص الدرجة الثالثة, ذكر الاتحاد أن محمد صالح لاعب المشتل توّج هدافا لفرع "غزة والشمال" بـ6 أهداف.

بينما جاء ثلاثة لاعبين في صدارة هدافي فرع "الوسطى والجنوب" وهم سلميان مبروك من الترابط, ورضا أبو لبدة من العطاء, وحسام الأفغاني من المصدر, وجميعهم سجلوا 3 أهداف.