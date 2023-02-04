هلال القدس يستعيد الصدارة.. وفوزان للمكبر وشباب الخليل

رام الله / سما /

استعاد فريق هلال القدس صدارة دوري المحترفين في الضفة المحتلة, بفوزه العريض على ترجي واد النيص (5-0), في افتتاح مباريات الأسبوع 17 للبطولة.



وأنهى الهلال الشوط الأول متقدمَا بهدفين عن طريق أحمد أبو حماد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 29، ورشيد شواهنة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع.



وفي الشوط الثاني، أضاف محمد مراعبة الهدف الثالث بالدقيقة 50، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا، وبعدها بثلاث دقائق أشهر حكم المباراة يزيد أبو عرقوب البطاقة الحمراء للاعب الترجي فراس نعمان، ليستغل الهلال النقص العددي ويضيف الهدف الرابع عن طريق محمد خليل في الدقيقة 72، قبل أن يختتم المحترف الأردني شاهر شلباية مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس بالدقيقة 89.



ورفع هلال القدس رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ترجي واد النيص عند 19 نقطة بالمركز الثامن.



فوزان



وعلى إستاد الجامعة العربية الأميركية في جنين شمال الضفة، فاز جبل المكبر على مركز بلاطة (4-0).



وبعد شوط أول سلبي، افتتح زيد قنبر التسجيل للمكبر في الدقيقة 50، وأضاف عبد الحميد أبو حبيب الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 78، قبل أن يسجّل عارف الحاج الهدف الثالث في الدقيقة 84، واختتم المحترف الأردني محمد عصام المشة رباعية المكبر بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.



ورغم الفوز، تراجع جبل المكبر إلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة، حيث يتساوى مع المتصدر هلال القدس بفارق الأهداف، إلا أن الهلال يتصدر بأفضلية عدد الأهداف المسجلة (37 هدفا للهلال، مقابل 35 هدفا للمكبر)، وتجمد رصيد مركز بلاطة عند 28 نقطة في المركز الخامس.



وفي إستاد هواري بومدين ببلدة دورا جنوب الخليل جنوب الضفة، فاز شباب الخليل على ثقافي طولكرم (2-0)، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، ويتجمد رصيد الثقافي عند 22 نقطة بالمركز السادس "مؤقتًا".



وافتتح المخضرم عبد اللطيف البهداري التسجيل للشباب في الدقيقة 44، وأضاف شاهر الطويل الهدف الثاني بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع.