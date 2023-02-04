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ماذا قال رونالدو بعد تسجيله أول هدف مع النصر السعودي؟

الأحد 05 فبراير 2023 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال رونالدو بعد تسجيله أول هدف مع النصر السعودي؟



وكالات / سما /

علق النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، على تسجيله أول هدف رفقة فريقه الجديد في المباراة التي جمعته أمس الجمعة بنظيره الفتح في الدوري السعودي لكرة القدم.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال رونالدو: "سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي وبالجهد الكبير من قبل الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية!".

وسجل الفتح أولا بقدم كريستيان تيلو، ثم عدل النصر من خلال البرازيلي أندرسون تاليسكا، ثم سجل سفيان بن دبكة هدف الفتح الثاني، وسجل رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء.

وسجل النجم البرتغالي بذلك أول أهدافه مع  فريق النصر بعد ثلاث مباريات لعبها حتى الآن.

وكان رونالدو قد تعرض لانتقادات مؤخرا بشأن مستوى أدائه مع النصر، وعجزه عن التسجيل خاصة في مباراة الاتحاد بكأس السوبر السعودية.

والاثنين الماضي، نشر رونالدو عدة صور على حسابه على تويتر تحت عنوات "العمل الشاق لا يتوقف" أرفقها بـ4 صور تظهره يؤدي تدريبات اللياقة البدنية للحفاظ على لياقته الجسدية التي اشتهر بها.

وظهر النجم البرتغالي في الصور مبتسما وهادئا ولسان حاله يقول إنه لا يبالي بزوابع الانتقادات التي بدأت في الهبوب سريعا.

#نادي النصر السعودي #كريستيانو رونالدو #هدف
رونالدو

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